1輛裝載木板等廢棄物的貨車日前行經彰化縣埔鹽鄉的產業道路時，行駛中載運的大小木板飛散而出。（翻攝「社會事新聞影音」／孫英哲彰化傳真）

1輛裝載木板等廢棄物的貨車日前行經彰化縣埔鹽鄉的產業道路時，行駛中載運的大小木板飛散而出，後方車輛駕駛見視線遭阻擋，嚇得驚呼聲連連，上述畫面在社群平台曝光，引發網友熱議。警方表示，該貨車裝載貨物未綑綁固定，可依法開罰。

從曝光的影片可發現，當時1輛裝載木板等廢棄物的貨車行駛在埔鹽鄉的產業道路，貨車旁邊及後方都有汽、機車，不料，突然間貨車後方的木板瞬間飛散而出，其中幾塊較大塊的木板還砸中後方車輛的前擋風玻璃。

溪湖警分局埔東派出所長林裕軒指出，根據民眾在社群平台上傳的影片，可看1輛貨車行駛於產業道路時，因未將車輛後方載運的貨物綑綁固定，導致後方貨物飛散，影響後方行車安全疑慮。

若經查屬實，可依《道路交通安全管理處罰條例》第30條第1項第2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。警方提醒，行車若載運貨物，行車前應先確定將貨物綑紮牢固、嚴密覆蓋，以策安全。

「太誇張了！」民眾看到影片中的貨車行駛中不斷有大片木板飛出，直呼太離譜，簡直是將道路上的人車置於危險之中，行車中突然飛來那麼大片的木板，想閃都不曉得該怎麼閃。