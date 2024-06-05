今年營運成長重要動能之一的有機肥，福壽投資3000多萬元改善風乾製做、污染製做產線，產品一推出獲得市場上的推崇，目前出貨量已成長20%左右。洪堯昆進一步解釋，有機肥沒處理好會有臭味也會有蒼蠅，公司利用生物發酵，並控制水含量，不會使得環境污染，產品的品質遠優於市面上的產品。

超過百年歷史的福壽雖然是傳統產業，可是董事長一點也不傳統，近年來每年都花2~3億元來不斷更新設備，就連AI也早在幾年前就開始利用，永續報告書也是早就開始。洪堯昆說，要一直進步才不會被淘汰，今年目標是希望把「農糧循環」做得更好，把農民的成果做成商品，更受消費者歡迎。

對於國際大宗物資黃小玉價格近期跌跌不休，下半年趨勢怎麼看？洪堯昆認為，目前已經跌得很多，下半年就算再跌，幅度也不會大。而黃小玉價格回落是否對成本有利？他則苦笑回應，台幣也在貶值，進口成本並沒有降很多，Q2成本僅降低一點，預期Q2業績表現將優於Q1，還好行政院日前決定將關鍵原物料稅負減徵延至9月底，減緩成本壓力。

福壽深耕寵物飼料多年，今年也推出寵物可以喝的雞精，洪堯昆笑著說，寵物是自已家人，當然也要補身體，雞精是使用氣冷雞，也沒有加任何調味料，很適合寵物食用。另外，針對過敏、結石都有適應的飼料推出，希望幫大家一起照顧自家寵物。

洪堯昆指出，台灣進口的雞肉太多，豬肉也是一樣，對國內雞、豬價格造成壓力，價格提不起來，畜牧業沒有很開心，農民真的很辛苦！通膨造成各種物價飆升，政府要盡力維持物價，但仍希望政府可以思考一下，是否能控制進口數，讓農民比較好過一點。

福壽積極透過發展品牌攻B2C來提升附加價值，目前產品數量越來越多，洪堯昆說，還要再努力增加產品，現在台灣本土的茶商合作商品已經很多樣，也有種值柚子、芒果的農民合作，希望讓產品已越來越多，為營運再添動能。