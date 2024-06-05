新北市某國中郭姓少年為替林姓少女出氣，去年12月持彈簧刀刺殺同校國中生，見國中生已倒地不醒人事還遇上前補刀，林姓少女則欲阻擋郭姓少年殺人的同學，嗆聲「滾」，被新北地檢署視為共犯，兩人都被依殺人罪起訴。犯罪被害保護協會新北分會協助家屬申請180萬遺屬補償金。

檢方調查，郭姓少年與將彈簧刀放在口袋帶入校園，與林姓少女為拍抖音翻桌影片到國中生班上找朋友，拍完後眾人聚集外面走廊聊天，林女返回班內找朋友拿橘子，因大力甩門被國中生制止，林女不滿找郭姓少年等人聚集門口嗆聲，國中生走到門口後將郭推出門外，郭卻衝向前打國中生，並拿出彈簧刀。

郭與林的友人見狀上前欲攔住郭，林女卻嗆友人「滾」，郭因此無人阻止，持刀刺向國中生7刀，林女還補嗆「給他死」，最後其他同學趕忙衝上前將郭拉開，並將國中生攙扶去保健中心，但國中生傷重癱軟在走廊，郭姓少年見狀還走過去嗆聲欲攻擊，被其他人制止。

雖然郭、林兩人否認殺人犯意，但檢警認為事證明確，依殺人罪起訴兩人，案件由新北院少年法庭審理中，犯保協會新北分會協助家屬向新北地檢署申請犯罪被害補償金，新北檢審酌死者父母突遭逢喪子之痛，頓失精神依靠，受到極大精神痛苦，傷痛難以平復，決議補償180萬。

新北分會說，本案是申請遺屬補償金，補償180萬元，家屬經過30天覆議若不覆議，即可向地檢請領補償金。