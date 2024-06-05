藝人唐治平5日前往士林地檢署，辦理母親遺體後續事宜，面對媒體詢問，他不滿表示，我跟我媽媽在家如果有爭執，是在家裡，怎會有人知道？是誰說的？媒體又問唐母是否曾離家出走，他也連忙表示「誰說的？」接著就快步進入報到。

唐治平母親4日遭人發現陳屍淡水某社區頂樓，但他第一時間未到場，按規定需取得家屬意見後，才能發出證明，以便遺體後續處置，唐治平在檢警要求下，下午1時50分現身士檢，接受檢察官詢問以便處理母親後事。

在場媒體看到唐治平，問他：「唐先生有什麼要說明嗎？」唐卻表示：「誰是唐先生？」接著說出自己的泰文名字，並不滿表示自己家裡的事，為何外人會知道？又是誰說的？

唐73歲的母親，1日凌晨1時許獨自搭電梯至15樓頂樓陽台，此後未再下樓，社區其他住戶4日下午在頂樓曬衣服時，發現唐母倒臥在旁氣絕多時於是報警。

淡水警方後來到樓下唐母住家找人，唐治平當時也在場，但意識不清回話含糊，更說死者衣服媽媽從沒穿過，所以無法完成指認，後來警方通知他的表妹前來，才確認死者身分。

因表妹不是直系親屬，有關遺體後續處理，需由直系表達無意見、是否需要解剖後，才能開始相驗屍體的證明，進行後事處理，唐經檢警通知後，4日深夜有前往水碓派出所領取暫冰存的文書，唐治平5日下午現身士檢，準備處理後續事宜。