下周一（10日）是端午節，《搜狐網》列出3生肖在端午過後運勢將逐漸變好，財運也會大旺，其中屬雞的朋友有望在短時間內賺到大筆錢財。

▌生肖兔

屬兔的朋友在端午節過後，運勢逐漸上升，錢財也會源源不絕；但要特別注意，盡量遠離凡事愛抱怨、渾身充滿負能量的人。

▌生肖雞

屬雞的朋友前些日子出現時運不濟、賺錢受阻的狀況，不過在端午節過後，將迎來好運，更有機會在短時間內賺到大筆錢財；另外，可與運勢較佳的人持續來往，讓運勢隨之提升。

▌生肖馬

屬馬的朋友生活中遇到挫折的狀況，在端午節過後將大大改善，不僅運勢逐漸好轉，財運也會變旺；另外，在好運加持下，事業上也有機會有所突破。

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