民進黨新任祕書長林右昌今到任，未來將肩負2026大選重要任務，林右昌受訪表示，上次地方選舉結束到現在，黨中央做了很多討論，在各縣市的選舉中，候選人很重要，但人才栽培更重要，這是未來整個思考重要的方向。

民進黨發言人吳崢今中常會後轉述，身兼黨主席賴清德總統會中歡迎新任祕書長林右昌第一次參加中常會，大家都知道林右昌的資歷，代理黨主席、基隆市長、內政部長，不管黨政、行政資歷都非常完整，大家寄與厚望，希望接任後，推動黨務順利，也敬請黨部同仁幫助秘書長，讓黨務推動更好。

林右昌會後與媒體見面，他談到，過去在中央黨部六進六出，擔任過部門主任、發言人、主席辦公室主任、特助、副秘書長、代理主席，現在接任祕書長，前後六次進出中央黨部，很榮幸受到賴清德邀請，自己就是全力以赴。

被問到賴清德交付的任務時，林右昌指出，黨部並不是選舉機器，黨是一群人擁有共同價值的組合，也是一個有使命的團體，民進黨中央黨部並不在北平東路30號的大樓裡，他要代表賴清德深入台灣社會基層，在村裡、廟口、社區、鄉鎮、部落、客庄、小工廠、公園，這才是中央黨部所在，這也是民進黨的傳統價值與精神。

林右昌強調，賴清德交付的任務就是，民進黨要代表台灣人民守護台灣民主價值，過程中會碰到很多內外挑戰，民進黨也需要進化，在內政革新回應人民期待跟要求，在外部嚴峻挑戰但也充滿機會之時，引領台灣人民走向更好的環境跟生活，這是不變的使命跟責任。