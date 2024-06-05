台北國際電腦展（Computex）4日開幕，場面極熱鬧。圖為超微AMD執行長蘇姿丰（中）在廣達副董事長梁次震（左）以及雲達科技總經理楊麒令（右）陪同下參觀雲達科技展區，三人合影留念。（資料照／趙雙傑攝）

「台北國際電腦展」近日登場，全球9大「AI天王」齊聚台灣，吸引了全球的目光，民進黨今召開中常會，身兼黨主席賴清德總統今在會中強調，未來，政府會透過政策引導，全力做廠商的後盾，希望能結合產官學的力量，讓台灣在既有的優勢上不斷成長，成為更強大的世界支柱，引領AI新時代的發展。

賴清德會中致詞時指出，最近「台北國際電腦展」吸引了各界的目光，全球科技界重量級的巨星都來到台灣，台灣再次成為國際焦點。

引領AI新時代 賴清德：政府透過政策引導 全力做廠商後盾。資料照

他說，面對全面智慧化時代的機會，台灣正身處在全球人工智慧浪潮的中心，要好好把握。昨天他在電腦展的開幕典禮上，也號召企業界，一起來打造台灣成為「人工智慧島」。

賴清德還說，下週一就是端午節，提前和大家說聲佳節愉快，也祝全國所有考生包粽平安。今年端午節有三天連假，他也要鼓勵國人，把握行政院所推出的「花蓮振興旅遊補助」，前往花蓮旅遊。日前副總統蕭美琴也有帶中央黨部同仁前往觀光振興。

他表示，相信在中央、地方團結努力下，花蓮的振興一定可以漸入佳境，再請各位常委與黨部同仁一起努力，