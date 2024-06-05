台北市長蔣萬安指出，台北市絕對是在台灣發展AI產業的首選，不僅有頂尖人才，還會全力提供各項符合法規的協助，將積極爭取輝達投資。

北市產業局長陳俊安表示，有聯繫上輝達在台北總部，先了解具體需求，再評估適合地點及可以提供哪些服務，盡可能爭取設計中心在台北市落腳。

蔣萬安表示，台北市已經準備好了，一定會積極爭取輝達來設立設計中心，且不只輝達，也非常希望跟超微、AMD等世界級企業合作，留住優秀人才、打造宜居環境。

侯友宜表示，新北市位於北北基桃中心點，人口最多，更重要交通建設路網最方便，尤其產業腹地非常大，有可以馬上用的土地，也有可以長期規畫的土地，都能夠提供輝達在新北落腳。

侯友宜表示，新北市有15間廠商扮演輝達最重要的供應鏈，所占比例也最高，人口、交通、產業腹地，包括輝達供應鏈夥伴都是最多的，歡迎輝達選擇新北。

侯友宜指出，市府經發局等單位都持續跟輝達重要主管保持聯繫，全力爭取。