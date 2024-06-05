受益於輪胎本業持續開拓海外市場有成，走出美國反傾銷稅的衝擊，南港今年來營收大幅復甦，3月單月營收年增近18％。4月單月營收年增27％。5月繼續保持單月超20％的增速，且近9億元的體量也是2020年11月以來新高。
南港近年積極開發非美市場有成，此外「世界明珠」建案H棟商辦銷售額115億元將在本月入帳。
南港輪胎（2101）5日公布5月營收數據，期間營收8.82億元，較去年同期增長26.46％。今年前5個月累計營收36.06億元，較去年同期大幅增長20.21％。
受益於輪胎本業持續開拓海外市場有成，走出美國反傾銷稅的衝擊，南港今年來營收大幅復甦，3月單月營收年增近18％。4月單月營收年增27％。5月繼續保持單月超20％的增速，且近9億元的體量也是2020年11月以來新高。
南港近年積極開發非美市場有成，此外「世界明珠」建案H棟商辦銷售額115億元將在本月入帳。
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