受益於輪胎本業持續開拓海外市場有成，走出美國反傾銷稅的衝擊，南港今年來營收大幅復甦，3月單月營收年增近18％。4月單月營收年增27％。5月繼續保持單月超20％的增速，且近9億元的體量也是2020年11月以來新高。

南港近年積極開發非美市場有成，此外「世界明珠」建案H棟商辦銷售額115億元將在本月入帳。