年輕人薪水低難存錢，想買房不知道要存多久，更遑論在首都台北購屋，但一名女網友透露，弟弟及他女友每個月存不到多少錢，自己本想協助出頭期款在離老家近一點的地方置產，卻遭弟弟女友拒絕堅持要買在台北，甚至嗆「以後爸媽去他家住怎麼辦」，瞬間引起討論。

一名女網友今（5）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己的弟弟是一位普通上班族，弟弟女友每個月也只能存大約5000元而已，自己因此提議幫忙出頭期款，讓弟弟在離老家近的縣市買房，以後家人至少不會離得太遠，串門子聯繫感情較為方便。

不料弟弟女友卻堅持房子一定要買在台北，還說「以後爸媽去他家住怎麼辦」，讓原PO超級不滿，心想若弟弟以後真的跟這位女友結婚，那她一定只包600元，「怪別人是毒菇的時候，先檢討自己有多雞掰」。

不少人看完後認為「以她的立場來說她也沒說錯，就像你希望你弟買房子離你娘家近一點，是一樣的道理」、「如果拿妳的錢買房子，以後都要看你的臉色，誰要啊」、「要我也不想要啊，拿那多少錢要被無限情勒，誰想跟公婆住」、「你的善意帶有條件的目的，所以對方不要只是剛好，結婚是他們的事，生活過好過差也與其他人也無關」。

不過也有人說「就只是個女朋友，會不會結婚還不知道呢」、「叫你出錢還指定買台北，有點不要臉」、「撇開錢跟房子不說，以後不準備接受公婆的心態實在不妥」、「不如叫他買象棋，有2匹馬還有2台車」、「還有缺弟弟嗎？我很缺這款姐姐」。