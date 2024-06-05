28歲男子替妻子出氣，找妻子前夫開槍。警方起出作案用鎮暴槍彈。（警方提供）

花蓮市昨晚傳槍響，24歲王姓女子疑與前夫24歲趙姓男子有感情糾紛，竟與現任丈夫28歲高姓男子，持鎮暴槍朝趙男連開3槍，導致趙的右手受傷。花蓮警分局起出1把作案用鎮暴槍，彈丸，偵訊後將夫妻2人依傷害、恐嚇等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

警方初步調查，24歲王姓女子已與24歲趙姓男子離異，並改嫁給28歲高姓男子，但與前夫不歡而散。昨晚高姓夫妻開車，在趙姓男子住處附近徘徊，一見到他出現在住家門口，高男搖下車窗嗆聲，持鎮暴槍朝趙男開槍，隨即駕車逃逸，導致趙男右手部受傷，經送醫診治後，無大礙。

據了解，整起案件起因為王女與前夫雙方離婚，不歡而散，沒想到王女找現任老公幫忙出氣，登門開槍。

花蓮警分局獲報，啟動鷹眼小組，調閱監視器畫面搜尋，2小時逮捕高姓夫妻，查扣犯案的1把鎮暴槍、48瓶瓦斯鋼瓶、281顆鎮暴彈丸，偵訊後依法移送地檢署偵辦。