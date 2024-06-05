廢除監察院的議題再度掀起關注，監察院長陳菊今表態，只要立法院透過修憲的程序廢除監察院，她非常尊重，也完全支持。國民黨文傳會主委李彥秀則酸陳菊，一方面支持廢除監察院，一方面又同時領取高薪，沒有要辭去監察院長一職，同時立法院民進黨團總召柯建銘卻又說沒有要廢考試院、監察院，讓外界無法知道民進黨背後的算盤為何。

對於部分國民黨立委主張監察院「先凍後廢」，李彥秀表示，國民黨不是一言堂，根據國民黨的黨章主張五權分立，但黨內有很多意見，所以希望黨內先討論，並凝聚更多社會共識。

李彥秀指出，國民黨主席朱立倫上週已經強調，民進黨又要廢考監兩院，卻同時又要提好提滿，讓人覺得精神錯亂，如果民進黨覺得應該廢除考監兩院，納就先從凍結人事開始，呼籲民進黨要先思考自己對於考監兩院存廢的想法，不要又要廢考監，卻又提好提滿。

李彥秀指出，監察院已經變成民進黨的「酬庸院」、「殺手院」，打擊不同政黨，讓社會有疑慮，但如果要廢除考監兩院，事涉修憲門檻很高，因此可以先從凍結考監兩院的人事開始。

李彥秀直言，民進黨長期打假球、雙標，陳菊喊支持廢監察院，卻又同時領取高薪，沒有要辭去監察院長一職，柯建銘又說不廢除考監兩院，讓外界不清楚民進黨背後的算盤，如果考監兩院要廢除，相關職權後續要歸到哪一個單位執行，必須社會討論凝聚出共識，所以不是只有廢考監幾個字那麼簡單。