為加強犬貓狂犬病疫苗注射，台中市動物保護防疫處試辦「揪團」到府施打服務。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

為加強犬貓狂犬病疫苗注射，台中市動物保護防疫處辦理「揪團」服務，即日起至12月31日，民眾揪集10隻以上犬貓一起打狂犬病疫苗，可申請到府服務。動保處長林儒良指出，去年僅1場申請，今年持續透過多元管道宣傳，歡迎民眾多加利用。

台中市動保處為犬貓狂犬病疫苗注射，維護公共衛生和保護寵物健康，去年下半年試辦犬貓「揪團」到府施打疫苗服務，民眾只要揪集10隻以上犬貓一起打狂犬病疫苗，就可向動保處提出申請到府服務，每隻優惠價140元。

林儒良指出，去年下半年僅1場提出申請，共計10隻犬貓進行到府施打狂犬病疫苗，今年持續試辦，活動即日起開跑至12月31日，歡迎民眾多加利用。

市議員王立任則表示，到府施打疫苗成效雖沒有很好，但卻是提升施打率的不錯方式，建議動保處加強宣導，可透過各里里長協助，或從臉書社群著手，讓飼主能獲知該訊息，參與率自然會提高。

動保處說明，狂犬病疫苗到府注射申請流程相當簡單，市民只需揪集10隻以上飼養於台中市犬貓，填寫申請書並經里長、社區發展協會理事長或大廈管委會主委確認和蓋章後，寄送至動保處，動保處將聯繫確認時間及地點為犬貓注射狂犬病疫苗。

動保處強調，如實際注射隻數不到10隻，將列為黑名單，不得再提出申請。另市府已啟動隨機抽查機制加強裁處，犬貓應每年注射狂犬病疫苗，違規者可裁處3萬到15萬元罰鍰，2022年裁處2件，2023年裁處12件，2024年至今已裁處9件。

動保處提到，除了到府注射活動外，台中市也提供其他犬貓狂犬病疫苗注射管道，可選擇至249家委辦注射動物醫院，也可參加在狂犬病高風險區及獸醫資源缺乏區舉辦的免費犬貓狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動，詳細資訊可參閱動保處網站。