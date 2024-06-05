新普表示，5月筆電、平板出貨成長，6月還會持續往上，今年營運可望逐季向上。第三季智慧型手機新品登場，市場看好AIPC在第四季問世，下半年出貨動能逐季加溫。
新普5月營收月增11.84％ 今年營運逐季向上
電池模組廠新普（6121）公告5月營收，受惠於筆電產品拉貨加溫，5月合併營收來到68.01億元，相比前一個月大幅成長11.84％，相比去年同期增加0.72％。下半年有手機新品和AI PC加持，新普看好今年營運逐季走揚。
電池模組廠新普（6121）公告5月營收，受惠於筆電產品拉貨加溫，5月合併營收來到68.01億元，相比前一個月大幅成長11.84％，相比去年同期增加0.72％。下半年有手機新品和AI PC加持，新普看好今年營運逐季走揚。
新普表示，5月筆電、平板出貨成長，6月還會持續往上，今年營運可望逐季向上。第三季智慧型手機新品登場，市場看好AIPC在第四季問世，下半年出貨動能逐季加溫。
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