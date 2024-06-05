新普表示，5月筆電、平板出貨成長，6月還會持續往上，今年營運可望逐季向上。第三季智慧型手機新品登場，市場看好AIPC在第四季問世，下半年出貨動能逐季加溫。

集盛5月營收年增近6成 下半年更好
《電通股》聯強5月營收再寫同期高 前5月攀增15%
《綠能環》森崴能源5月營收創今年高 年增152.08%
#新普 #營運 #月營收 #AI PC #筆電
無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者