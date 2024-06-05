電池模組廠新普（6121）公告5月營收，受惠於筆電產品拉貨加溫，5月合併營收來到68.01億元，相比前一個月大幅成長11.84％，相比去年同期增加0.72％。下半年有手機新品和AI PC加持，新普看好今年營運逐季走揚。