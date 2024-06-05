央行外匯局長蔡烱民表示，5月股市大漲、匯市波動也加劇，尤其在5月中旬左右，新台幣在兩個交易日內強升3角以上，央行考量匯市波動擴大，因而進場調節買匯阻升，成為外匯存底增加關鍵。

蔡烱民指出，其次是5月央行投資運用收益孳息增加，5月是美國債券到期的息收大月，即對外匯存底也帶來正貢獻；最後是主要貨幣對美元普遍升值，折算美元後金額增加，即對外匯存底也是正貢獻。

根據央行統計，5月美元指數貶值1.46％，非美幣別幾乎都反彈，澳幣升值1.58％、英鎊升1.4％、歐元1.07％、瑞士法郎升0.86％、加幣升0.03％，相較下人民幣則貶值0.03％、日圓貶0.04％。

5月隨美元走軟，主要幣別升值，也牽動資金移動，外資淨匯入金額也攀高。蔡烱民表示，5月外資小幅買超台股，根據金管會證期局統計，外資單月淨匯入約110億美元，而央行統計外資本金加計盈餘匯出，則是淨匯入約60億美元；後續隨時序進入7月股利發放旺季，外資領到盈餘匯出規模不排除增加。

另，隨台股5月連日創新高，觀察央行統計，5月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計也較上月7,130億美元大增為7,509億美元，約當外匯存底也升至131％。

對於外資在台資產單月暴增379億美元，蔡烱民說明，5月外匯存底金額上升，但外資5月買超台股、加上市值增加，增加幅度大於外匯存底增額，帶動外資資產水漲船高，使約當外匯存底比重大幅上升。

我國外匯存底穩居第四大，第一名是大陸至4月底3兆2,008億美元，第二名日本至4月底1兆1,357億美元，瑞士至4月底7,873億美元排名第三位，印度至5月24日5,675億美元排第五。