網路普及後，許多娛樂產品改換營業模式，逐漸轉為每個月支付訂閱費用的方式營運，近日有網友就簡單計算，發現自己每個月要花約1500元在各種訂閱服務上，讓他決定要把某些訂閱退掉，引起討論。

鄉民「patty0702」今（5）日在PTT女板表示，前陣子開始認真記帳，隨後審視一下每個月固定的訂閱支出，包括追劇的NETFLIX、DISNEY+，聽音樂用的SPOTIFY，外送的UBER ONE及WORLD GYM健身房等，算起來每個月固定的訂閱支出約1500元。

原PO分析，自己很常使用NETFLIX追劇、看實境節目，音樂軟體每天通勤時都會使用，健身房一周也會去個3、4天，依照使用時數、比例算起來這些都蠻划算的，但DISNEY+只拿來看了一些韓劇，接下來就只有親戚小孩來時才會打開，而UBER雖然買生鮮很方便，但很多店家的定價越來越誇張，因此也越來越少用，「之後應該會把DISNEY跟UBER都退掉，各位固定每個月訂閱的花費也差不多這樣嗎？」

其他人看完後紛紛進行計算，並喊「spotify、YouTube、kktv、wg，也是約1500元」、「只有YT，訂很多年了」、「PS會員、手機雲端，大概就這樣」、「我是買土耳其的YouTube，超便宜」，也有人分享「房租、水電、瓦斯、網路、電話，這些就夠貴了」、「管理費7920，有夠坑」。