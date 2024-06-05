曾任陸軍官校學指部指揮官的桃園市議員于北辰，因在陸軍官校粉專留言自己未接獲官校校慶邀請函而引發外界嘲諷。前立委蔡正元更爆料，是前國防部長高華柱指示不可邀他。軍方人士私下透露真正原因表示，是因官校邀請的校友，以畢業40年以上為優先。接著才會釋出其餘名額，由官校校友會管制邀請，根本與高華柱毫無關。

據知情軍方人士表示，說高華柱介入，這根本就不是事實。軍方人士解釋，陸軍官校每年校慶往例都是邀請已畢業40、50、60週年的校友參加，以于北辰為陸官79年班來說，民國119年才會受到邀請，因此說是高華柱指示不要邀請，根本就是空口無憑。

軍方人士也解釋，今年陸軍官校擴大舉辦100週年校慶活動，賴清德總統將親臨主持，校方必須要考量安全及接待能量與位置安排，因此主要是以歷任國防部長、總長、退(備)役上將、歷任官校校長及陸官為邀請對象。

至於其餘各期校友邀請，則是由陸軍官校提供員額，官校校友總會管制邀請名單，因此于北辰除了要有足夠畢業年限受邀資格外，也要看校友總會是否列入名單而定。

因此陸軍才會表示，若于北辰希望回母校看看，在校慶當日下午營區開放時，是可以進去的。