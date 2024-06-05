根據加密幣數據商CoinGlass資料，全部11檔現貨ETF在4日淨流入金額總計8億8,660萬美元，為3月來最大單日淨流入金額，也是美國1月批准其上市以來，單日淨流入第二高金額。

最吸金的前三檔現貨ETF裡，富達（Fidelity）的FBTC淨流入約3.78億美元為最高，第二名是貝萊德（BlackRock）的IBIT淨流入約2.74億美元。第三名為方舟投資（ARK）的ARKB淨流入約1.38億美元。

數位資產投資集團Fineqia International分析師葛雷科（Matteo Greco）說，按每周整體資金流動變化來看，過去一周來現貨ETF維持逐步而持續淨流入，是連續第三周淨流入。

他認為這足已扭轉在這三周淨流入之前，長達五周出現投資人對比特幣需求疲弱的窘境。這段期間比特幣最高約7.2萬美元，最低約5.8萬美元。

根據Bloomberg Intelligence資料，截至4日止現貨ETF呈連續15天資金淨流入，過去一個月來全部現貨ETF淨流入共24億美元，是同期間整體ETF市場淨流入金額第三大的類別。

流入現貨ETF的資金會直接買進比特幣，持續流入就成為推升比特幣價格重要力量，現貨ETF資產規模也水漲船高。

根據Farside Investors資料，從5月16日開始計算，每天淨流入現貨ETF金額平均1.4億美元，貝萊德IBIT累計淨流入11億美元，繼續領先其他10檔現貨ETF。

截至4日止，IBIT持有29萬1,563枚比特幣，價值約201.5億美元，為其管理資產規模首次突破200億美元大關。

專家認為投資人恢復對比特幣的興趣後，其價格近期大幅回升的漲勢可望持續下去。尤其美國證交會（SEC）批准以太幣現貨ETF上市，以及川普和拜登都在爭取幣圈支持，讓人看好比特幣等加密幣市場前景。