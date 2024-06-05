累計1~5月份，鈊象電子的營收為71.98億元，較去年同期成長27.78％。

日前主管機關公布各家上市櫃業者薪資排名，鈊象電子以員工平均薪資316.7萬元，居上櫃公司亞軍。

鈊象電子2024年因歐洲市場的TaDa Gaming平台於年初上線，目前穩定營運中，加上東南亞及美國市場穩定發展，推升其5月營收再創高峰。