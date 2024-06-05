很多人學生時期努力用功念書，就是為了畢業後能夠找到一份薪水可觀的工作，但其實也有高學歷的人甘願做薪水低的事情。一名女網友透露，自己有一位朋友明明讀書讀到台大畢業，但卻只做月薪3萬元的工作，讓她好奇有沒有其他不在乎低薪的高材生，引起討論。

一名女網友昨（4）日在「Dcard」表示，遇過一位台大的朋友家裡算是中產階級，雖然沒有到真的非常非常有錢，但家境還是足以讓她躺平，因此對方畢業後就直接找了一份月薪3萬元的行政來做，「好奇也有其他高學歷，但不在乎成就低或低薪的高材生嗎？」

不少人分享「雖然不清楚同事的學歷，但她家的經濟情況頗驚人，還沒18歲家中就給一棟她的名下獨自居住的億元豪宅，她說來工作只是每天在家很無聊找事做而已」、「我交大，現在在家裡旁邊小7當pt」、「我台大畢業，在台南傳產行政28k，因為是家族企業」、「我朋友的同事台大畢業，跟他一樣領3萬多，反正人家家裡有礦」、「我妹就是，工作錢少事少離家近，沒看她加班過，一個月33K左右」。

其他人也說「台灣所有學校文組出來都差不多，私校理組出來都比台大文組出來高薪吧」、「我同事台大政治系，波士頓電腦科學碩士，結果現在跟我一樣的職等做行政職」、「我親戚台師大畢業在公部門做臨時人員，明明學歷那麼高卻跑去做基本薪的工作…」。