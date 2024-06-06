網路爆料，中市某公立高職男學生躲在學校廁所偷拍，並上傳該男學生照片。據了解，校方在4日晚間報警偵辦，該事件引發網友熱議，有人批「如果只退學，就太便宜他了」。（陳淑芬翻攝網路）

網路驚傳中市某公立高職男學生躲在學校廁所偷拍事件！學生在網路爆料，學校4日發生男學生躲女廁所偷拍，被當場抓包，該男學生已有4次偷拍、騷擾等行為，並張貼出學校對事件的說明及事後措施。該事件引發網友熱議，有人批「如果只退學，就太便宜他了」。據了解，校方在4日晚間報警偵辦，該男學生偷拍影像也被上傳網路。

爆料指出，該校4日發生男學生躲女廁所偷拍，被當場抓包，該男學生已經有4次偷拍、園遊會騷擾外校女學生遭報警等行為；校方在校內宣導，事件通報警方處理，並進入司法程序，涉案人有學務處與師長管制、抽離上課及安排輔導，並對過錯「感到懊惱」。

另有人將該男同學偷拍畫面上傳網路，並批這種人還沒被退學；有網友留言說，該處理了，如果只退學，沒有其他處分就太便宜他了。

此事引爆網友熱議，有網友說，需要強制送醫治療或送特殊學校；有人說，上廁所被偷拍會留下陰影；也有網友不滿涉案學生至今未遭勒令退學，僅停學兩周處分；也有人留言遭校方要求刪影片。

不過，校方人員晚間未接記者電話，此事件未獲校方回應。網路上傳校方說明內容如下：

親愛的同學們好：

今日校內發生了疑似偷拍的事件，目前本案已經移交警方處理，本次事件感謝5位同學們見義勇為及校安老師的積極處理，目前已經進入司法程序，請同學不要在渲染這件事情，影響受害者的心情及其他同學恐慌，有同學對於學校端的處理感到疑慮，在此跟各位同學說明：

一、對於這位同學之前違規的情形，每件均移請警方處理，並且均依照校規給予嚴厲懲處，涉及性平部分也移請性平會辦理，該生抽離上課且每節課均有師長及學務處協助管制。

二、該生也明白自己過失且對自己過錯感到懊惱，除配合學務處管制外，也運用公共服務彌補自己過錯，每週也安排心理輔導及諮商改善偏差，雖然當事人有努力，但還是發生今日所做的事，但這也是行為人自己要承擔的

三、對於校內發生這樣的事情，讓許多同學受到傷害，學校端會積極檢討及改善，故環境及設備上，會有以下措施。

（一）近期所有女廁會進行隔板延伸阻絕，避免類似類案再生。

（二）每日會由師長或校安老師加強女廁巡查工作。

（三）協助行為人申請教助員陪同，確實掌握同學動向。

（四）請同學上廁所時請倆倆陪同，如發現異常請務必立即通報。

（五）該同學依照教師輔導學生管教辦法，目前家長帶回管教，並配合警方、性平會、獎懲委員會要求辦理。

感謝各位同學及家長的關心，希望透過這件事情，讓學校及行為人往更好的方向發展。

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