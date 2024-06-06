受惠於公司長期耕耘的各終端車廠、大功率電動機車、新能源與多種機電散熱產品應用新料號進入量產，且客戶使用產品規格有所升級，5月散熱材料產品營收大幅上升，加上主要原物料價格上揚，公司逐步調整相對低價的產品，推升5月合併營收較上月顯著上升，累計前5月合併營收18.3億元，年減8.8%。

近來傳統歐洲與日本車廠為了搶食龐大電動車市場，在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上雙管齊下，以及取得中國標誌性品牌車系推出的最高階電動車平台各種應用訂單，對於公司耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，非照明類散熱應用如:電子噴射引擎、動力方向盤等應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展外，也仍持續在其他技術及應用上推進，近期在特殊材料開發上迭有斬獲，諸如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G應用之半導體測試材料，AI服務器/巨量存儲與計算等相關大電流電源供應器散熱開發上迭有斬獲，對未來深耕特殊材料取得更多成長機會深具信心。

展望未來，騰輝-KY表示，公司持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出了橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品,已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱，各種被動元件薄型化等應用產業的認可，讓公司未來的具體成長足以期待。

目前騰輝-KY多種不同特性(散熱/高速/超強結合力)的純膠片、更完善的鐵氟龍體系產品(DK3.0-10.0)、專攻軍工航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板，陸續在高頻通信雷達，高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星及電動車三電等市場應用，得到多項認可後的訂單並且在歐美等區域取得終端OEM大廠認證，為公司營運增添動能。