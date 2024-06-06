TrendForce研究副總范博毓指出，6月TV面板需求持續減弱，面板廠在稼動率的調控上仍未大幅度修正下，開始積極尋求代理商拿貨並提供專案報價，部分品牌客戶也為了儲備下半年促銷季的銀彈，積極要求面板廠提供MDF，電視面板價格上漲動能已明顯減弱。目前預估6月面板廠仍會堅守面板報價全面持平，但在面板廠態度沒有完全一致，且供給調節沒有一步到位下，仍需觀察部分電視面板價格下跌的壓力是否開始浮現。

MNT面板需求在進入6月後，隨著品牌客戶備貨水位已到滿足點，部分IC零組件供貨不順問題也陸續獲得舒緩，加上TV面板價格已在6月份開始轉持平等因素影響下，預估漲幅將持續收斂，目前預計6月份Open Cell面板上漲約0.3~0.5美元，面板模組上漲約0.2~0.3美元不等。

NB面板需求在第2季度預估將季增12％，當中有一部分仍是反映提前備貨的需求，因此目前預估第3季需求季增幅度將縮小至2.5％。因為面板需求不斷被往前提，所以也意味著品牌客戶對下半年，甚至是對全年展望都偏保守，在此情況下，面板廠在NB面板價格的策略上就出現更多顧忌，鞏固出貨量、維繫客戶關係多半成為首要考量。觀察6月份的NB面板價格，目前預估低階入門的HD TN機種仍有0.1美元的微幅上漲空間，其他IPS機種大多仍維持持平水準，難以見到上漲的訊號。