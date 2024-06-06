●Natixis Investment Managers Solutions投資組合經理Jack Janasiewicz表示，我們看到經濟數據開始緩解，其影響是，你看到利率壓力有些緩解，加上經濟數據減弱的可能性，這對債券市場來說是一個相當不錯的組合。

●瑞銀UBS Global Wealth Management投資長Solita Marcelli表示周三出具報告指出，因看好聯準會降息、企業獲利強勁增長和AI帶來的長期成長趨勢，我們預期標普500指數將升至5500點。他並表示瑞銀預期聯準會今年將降息兩次，這將為股市提供一個有利的背景。

●安聯（Allianz）首席經濟師Ludovic Subran表示，聯準會可能會想要在美國前總統川普贏得大選前先行降息，「我最大的問題是，如果川普重回白宮，聯準會能否繼續推動降息？鮑爾可能會希望將一些降息行動提前。在政治方面，川普勝出是今年市場所面臨最大的不確定性，其政策可能導致通膨回升。如果川普贏得大選，市場預期的「軟著陸」情境可能不會實現。