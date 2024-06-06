北市一名錢姓女子不願接受張姓外送員抵達時要求下樓取餐，便辱罵對方「態度那麼差，不要做外送員，幹你娘」遭起訴。台北地院審理後，依公然侮辱罪判處2000元罰金，得易服勞役。可上訴。

判決指出，錢姓女子與張姓外送員素不相識。張在去年8月1日下午5點許，在Ubereats外送平臺而接獲錢女的餐點訂單後，同日下午6點許，將餐點送至指定地點，並向錢女詢問是否能下樓取餐。

但因錢女不願接受，雙方便在1樓門口發生爭執。錢女竟公然對張女出言辱罵稱：「態度那麼差，不要做外送員，幹你娘」等語，足以貶損張女之人格及社會評價。

判決指出，爰以行為人之責任為基礎，審酌錢女言語侮辱之行為情節及侵害張女法益之程度等情，兼衡錢女犯後坦承犯行之犯後態度，其雖有意願與張女和解，惟張女已向法院表明沒有要求償，希望對方受到處罰等語。

錢女自述高中畢業的智識程度，自述目前從事診所人員，無需扶養之人的生活狀況等一切情狀，量處罰金2000元，得易服勞務，以示懲儆。