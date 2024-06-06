台灣百和累計前五月合併營收61.12億元，年增27.75％；百和-KY累計今年前五月合併營收27.15億元，年增39.43％。
台灣百和今年前五月產品類別占比（含房地產收入），分別為織帶鞋帶48.3％、針織經編緹花14.5％、黏扣帶13.4％、鬆緊帶13％、射出帶7.1％、其他3.2％，及房地產0.5％。
若含房地產收入，台灣百和今年前五月各區域營收占比，分別為百和-KY占44％、越南百和30％、台灣百和16％、印尼百和8％，及北美百和2％。
受惠客戶訂單增加，台灣百和（9938）及百和-KY（8404）同步公布自結5月及前五月合併營收，聯袂成長。其中，台灣百和5月合併營收13.22億元，年增38.07％；百和-KY自結5月合併營收6.01億元，年增51.55％。
台灣百和累計前五月合併營收61.12億元，年增27.75％；百和-KY累計今年前五月合併營收27.15億元，年增39.43％。
台灣百和今年前五月產品類別占比（含房地產收入），分別為織帶鞋帶48.3％、針織經編緹花14.5％、黏扣帶13.4％、鬆緊帶13％、射出帶7.1％、其他3.2％，及房地產0.5％。
若含房地產收入，台灣百和今年前五月各區域營收占比，分別為百和-KY占44％、越南百和30％、台灣百和16％、印尼百和8％，及北美百和2％。
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