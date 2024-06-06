台灣百和累計前五月合併營收61.12億元，年增27.75％；百和-KY累計今年前五月合併營收27.15億元，年增39.43％。

台灣百和今年前五月產品類別占比（含房地產收入），分別為織帶鞋帶48.3％、針織經編緹花14.5％、黏扣帶13.4％、鬆緊帶13％、射出帶7.1％、其他3.2％，及房地產0.5％。

若含房地產收入，台灣百和今年前五月各區域營收占比，分別為百和-KY占44％、越南百和30％、台灣百和16％、印尼百和8％，及北美百和2％。