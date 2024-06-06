臻鼎-KY今天除息，每股配息3.275元，受到台積電吸金，中小型股賣壓湧現影響，臻鼎-KY盤中股價開高走低，未能順利填息。

儘管除息首日受資金排擠影響，臻鼎-KY的基本面卻是愈來愈好，今年第1季歸屬母公司淨利為9.77億元，年增94.1%，每股盈餘為1.03元，創下歷年同期次高，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，今年上半年如往年一樣是公司的營運淡季，但相較去年同期的低基期仍將迎來成長，同時隨著下半年客戶新品備貨旺季到來，加上IC載板、伺服器、車載營收貢獻升溫，看好今年營運將重回成長，明年可望挑戰歷史新高。

在AI伺服器方面，沈慶芳表示，相較過往通用型伺服器以多層硬板結構為主，AI伺服器隨著新平台陸續推出，產品結構增加高階HDI製程，目前產品陸續進入客戶認證階段，看好未來高階AI伺服器營收貢獻將逐年攀升。

為落實「佈局全球，發展高階」的營運方向，臻鼎-KY泰國巴真府新廠第一期正按計畫順利建設中，在2025年上半年試產、2025年下半年小量產，未來將以承接客戶在高階伺服器/車載/光通訊等相關領域訂單為主，在泰國廠及台灣廠產能進入量產後，臻鼎-KY預估，2027年海外廠佔比可望達15%。