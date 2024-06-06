桃園市楊梅工廠大火居民擔憂空汙，環保局檢測數據未異常。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅區獅一路一家環保公司，5日深夜傳出大火，因廠房內有大量塑膠物品，烈焰沖天火勢一發不可收拾，桃園市消防局出動人車徹夜灌救，6日清晨控制火勢，仍在殘火處理中，所幸無人員傷亡。居民擔憂大火造成空氣汙染，市府環保局派員監測，表示戶外空氣中的揮發性有機化合物含量極低，是否違反《空氣汙染防制法》將待消防局釐清起火原因後才能進一步認定。

環保局指出，該公司曾於2019年稽查發現廠內袋式集塵器(A101)之操作參數未符合許可範圍，依違反《空汙法》第24條告發，處10萬元罰鍰。而這次火災現場為塑膠製品製造業，不是毒化物列管場所，也派員到場稽查，檢測揮發性有機化合物（VOC）讀值皆無明顯異常，後續為釐清是否構成《空汙法》第32條第1項違規要件，將函詢消防局本案起火原因再進一步認定。

環保局說，於火警現場於上、下風處量測VOC監測結果上風處0.701ppm ;下風處0.868ppm，巡視廠外未有消防廢水排出。凌晨2點半於青山一街量測上風處VOC為0.741ppm ;下風處0.836ppm。有關火災後產生之廢棄物，仍責成業者應委託經主管機關核准設立之合法清除、處理機構，妥善清理廢棄物，並留存清運聯單備查。