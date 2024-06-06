據觀察者網引述英國《獨立報》4日報導，中國太陽能發電最近又有「大動作」。近日中國電力建設集團有限公司宣佈，其承建的新疆米東3.5吉瓦太陽能項目第二標段工程成功併網。斷路器順利合閘的那一瞬，全球最大單體太陽能項目記錄刷新了。

中國電建介紹稱，該太陽能項目位於烏魯木齊市米東區北部沙漠，佔地面積約20萬畝，裝機容量為3.5吉瓦，河北工程公司負責的第二標段工程裝機容量為1.5吉瓦。項目建成後，預計年可利用小時數1740小時，年發電量為60.9億千瓦時，相當於300萬戶中國家庭一年的用電量。

《獨立報》指出，這一太陽能項目所能產生的電力，足以滿足像盧森堡、巴布亞新幾內亞這樣大小的國家全國一年的電力需求。據介紹，有著65萬人口的盧森堡，2022年的全國用電量約為66億千瓦時。

綜合米東區融媒體中心報導，米東3.5吉瓦太陽能項目併網後，與同等規模的燃煤電廠相比，每年可節約標準煤約為194.88萬噸，減少二氧化碳排放量607.17萬噸、煙塵約165.65萬噸、氮氧化合物約91350噸，對加快當地能源結構優化、推動電力市場建設具有重要意義，並對推動防風治沙具有積極作用。

從2023年8月29日開始集中開工建設，到今年5月29日順利併網，走進米東區北部沙漠太陽能基地，一片片錯落有致的太陽能板隨坡就勢分布在沙漠中，給金色的沙漠披上了藍色的新衣。

除了米東3.5吉瓦太陽能項目，這片太陽能基地內還有多個項目也在搶抓施工「黃金期」，為實現併網發電推進「時間表」。據介紹，米東區北部沙漠太陽能基地總面積約103萬畝，規劃建設總裝機容量20吉瓦。目前已實施7個太陽能項目，裝機規模9.40吉瓦，擬投資金額超400億元人民幣。

綜合路透報導，根據《全球能源監測》的太陽能追蹤數據，在米東3.5吉瓦太陽能項目之前，全球最大的兩個太陽能電站項目，分別由龍源電力集團股份有限公司的寧夏騰格里沙漠太陽能項目，和中國綠發投資集團有限公司格爾木市烏圖美仁太陽能項目保持領先，這兩個項目的裝機容量均為3吉瓦。

報導稱，這三大項目均位於中國西部地區，尤其是新疆得益於豐富的太陽能和風能資源，已然成為大型可再生能源發電的核心基地，通過西電東輸工程，新疆生產的電力大部分被遠距離輸送到人口密集的中國東部沿海地區。

《獨立報》對此評價稱，中國正在引領全球能源轉型，其太陽能發電量居世界首位，2023年太陽能發電提高了50％以上。

報導引述國際能源署（IEA）最新發佈的一份報告稱，中國在可再生能源方面的努力是「非凡的」，去年中國投產的太陽能太陽能裝機容量，與2022年全球裝機容量相當。

報告還指出，中國的綠色增長有助於實現到2030年可再生能源發電能力增加兩倍的全球目標。預計到2028年，中國將佔全球新增可再生能源發電能力的近60％。

5月23日，大陸國家能源局發佈的電力工業統計數據顯示，截至4月底，全國累計發電裝機容量已突破30億千瓦、達到約30.1億千瓦，同比增長14.1％。30.1億千瓦相當於約133個三峽電站的總裝機。其中，太陽能發電裝機容量約6.7億千瓦，同比增長52.％；風電裝機容量約4.6億千瓦，同比增長20.6％。

1—4月，大陸全國新增發電裝機容量達8882萬千瓦，同比增加890萬千瓦。其中，水電、火電、風電、太陽能新增發電裝機容量分別約為272萬千瓦、916萬千瓦、1684萬千瓦、6011萬千瓦。