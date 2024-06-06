國民黨立院黨團總召傅崐萁推動花東交通建設三法，引發黨內雜音，傅昨稱自己是主推花東快，「環島高鐵、國6東延是立法院長韓國瑜的願望」，遭酸是在甩鍋。對此說法，韓國瑜今（6）日並未回應，僅說「謝謝」，國民黨立委柯志恩則表示，韓的願望僅僅是「希望給全台灣人民順暢、便捷的交通網路」，至於法案如何處理應由傅崐萁辦公室說明，若無法說服多數人，智庫和她個人還是認為應該謹慎處理。

傅崐萁日前稱要在7月16日之前通過花東三法，但因預算龐大又涉及行政權引發黨團、智庫踩煞車，而昨日國民黨中常會上，傅崐萁稱自己主推的只有花東快速公路，而環島高鐵、國道6號東延兩案「則是立法院長韓國瑜的願望」。遭綠營酸是甩鍋大賽。

國民黨立委柯志恩表示，韓國瑜的願望是讓台灣人有便捷的交通網，若被簡化成花東三法，中間有很大的落差。（截自中天新聞）

韓國瑜今日中午宴請黨籍立委前，先到議場外與來參訪的高雄鄉親合影，被問及環島高鐵和國6東延是不是他的願望、會不會覺得被甩鍋，韓國瑜並未回應，僅說「謝謝啊，好好好」，還不忘提醒記者腳下小心。

與韓國瑜一同來與高雄鄉親打招呼的國民黨智庫執行長、立委柯志恩表示，韓國瑜有公開說過「希望給全台灣人民順暢、便捷的交通網路」，這是韓國瑜的願望，但把這個話說成是花東三法，中間還是有很大的落差，需要做進一步的釐清，院長只是表達對於台灣人民有順暢的交通環境，至於法條要做甚麼樣的處理，應該要由當初提案的傅總召辦公室做進一步說明。

對於外傳國民黨團在花東三法可能不會團進團出，柯志恩說明，智庫是認為是應該要在委員會做充分討論，很早就已經請專家學者從財務、人文、水文、環評等很多層面都做出很多評估，都認為應該要審慎做處理，如果沒辦法說服非常多的人、造成很多困擾，那她個人還是認為要謹慎。