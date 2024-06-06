空軍司令部服役一名江姓上兵，4日晚間與服役於陸戰隊的表弟再大佳河濱公園喝酒，和表弟打賭要游過基隆河，接著突然跳入基隆河大佳段，隨後失去蹤影。表弟見他久久不上岸，嚇得立刻報警，北市消防局立即出動人員搜救超過36小時仍無所獲，警方初步排除江員與表弟有嫌隙，除了持續加派在大直橋上下游一帶搜尋，若無所獲，恐先列入失蹤案辦理。

據了解，在空軍司令部勤務大隊服役的江姓上兵，昨晚休假與表示外出聚餐飲酒，隨後和表弟兩人在大佳河濱公園續攤，還打賭要跳河游過基隆河，隨後就轉身跳入河裡失去蹤影。經過一日一夜搜尋仍無所獲。

江員的表弟當初只是開玩笑，沒想到表哥會當真。江員母親及姊姊前往警局時也相當無奈，但強調倆兄弟感情很好，沒有任何意見。

搜救人員昨也已大範圍搜索大直橋上下游各200公尺處及沿岸。同時研判可能會隨潮水漲落，沿基隆河往下游漂，現場搜救行動將視情況調整。