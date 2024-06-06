彭姓男子因與他人糾紛言行失控連連，去年帶著酒瓶、金紙跑到他人住處及公司丟擲並出言恐嚇，還辱罵員警三字經、拿鉗子砸壞測速照相機、拿鋼管敲破他人車窗，遭警方逮捕後，新竹地院因彭男犯下數罪，共判處8個月有期徒刑。

彭男與董姓女子的兒子因有糾紛而心生不滿，竟於去年4月6日起至同年7月2日止，接續分別至董女住家、住家後門、公司等處，撒白紙、撒金紙、撒寫有「奠」嫁禍栽贓賺黑心錢等字樣紙張，還自備心經狂撒，撒完紙張還不夠，接著丟擲酒瓶、甕鍋、玻璃瓶及叫囂等方式恫嚇董董，董女察覺有異外出查看因而心生畏懼。

彭男去年7月30日在早餐店前因與民眾發生糾紛，經警據報前往處理，彭男明知穿著警察制服的警察是依法執行職務的公務員，竟當場對警察辱罵「你娘機掰，什麼東西，他媽的」等語。

彭男去年7月期間，路過中豐路某巷口，持鉗子丟擲測速照相機，致該測速照相機保護箱外層保護裝置及雷達機構內層保護裝置破損，無法傳送違規取締資料，致妨礙該測速照相機原有照相取締違規超速駕駛之效用。

此外，彭男與羅姓母女因故發生糾紛而心生不滿，連續兩天持鋼管敲打、丟擲羅女汽車，導致車後擋風玻璃破裂、左前車門及後車廂板金受損，員警據報到場後，當場扣得鋼管1條。不死心的彭男隔天又帶著鐵棒，跑去羅女住處砸窗、鐵窗以及監視器鏡頭，員警再次接獲報案到場後，當場扣得鐵棒1支。

新竹地院法官認為彭男遇事不思理性處理，而分別以事實所載之方式，對告訴人為恐嚇、侮辱、毀損之犯行，以宣洩心中不滿，使告訴人心生畏懼，及造成財產損失，顯然欠缺法治觀念，實值譴責，依恐嚇、妨害公務、毀損等罪判處有期徒刑8個月，得易科罰金。