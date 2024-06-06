歐洲央行政策官員已經明確表態，有意降低利率，主要是因為歐元區通膨率已從2022年底的超過10%，近幾個月已經來到接近2%目標。

市場認為，通膨的普遍下跌，足以讓歐央逆轉史上最劇烈的升息循環。而此前的急遽升息，主要是回應俄烏戰爭爆發後，物價的急速飆漲。現在歐洲央行即將與加拿大、瑞典和瑞士央行一起降息，並且遠遠領先聯準會。

但在幾周之前，有跡象顯示歐元區通膨比預期更具有黏性，就像美國一樣，這使得啟動寬鬆循環變得更加不確定。

這同時意指著，歐央不太可能承諾：在七月會議或之後進一步降息。相反的，預計他們會強調，任何進一步的措施，都將取決於數據，且利率需要維持在足夠高的水準，才能抑制通貨膨漲。

德意志銀行經濟學家在一份發給客戶的簡報中說：「此次降息將為政策設定新方向，但隨著經濟動能優於預期，以及2024年國內通膨變得具有粘性，歐洲央行可以緩慢採取行動，並讓數據設定下寬鬆循環的參數」。

路透在一周前調查82位經濟學家，他們都預計歐洲央行周四會將存款利率從創紀錄的4.0%，下調至3.75%，這將是自2019年以來的首次降息。

但並非所有人都同意降息的作法。Algebris投資的投資組合經理Gabriele Foa表示，此次降息，可能很快就會被視為是政策錯誤。摩根大通經濟學家Greg Fuzesi表示，此次降息「倉促得有些奇怪」。出於某種原因，歐洲央行似乎在數週前就已經決定要在6月進行降息。

歐洲央行首席經濟學家Philip Lane在上周指出，降息將不是「勝利宣言」，進一步降息的腳步將取決於國內通膨和需求的進展。

多數經濟學家仍預期，今年底前還會再降息兩次。貨幣市場預計還會有一到兩次降息，可能會在9月和12月進行。

但在過去幾周，一些強於預期的數據，加劇了市場擔憂，認為歐元區通膨在前往2%的道路上，可能面臨比預測更困難的「最後一哩」問題。 特別是通膨數據中的服務業價格，因為它反映了國內的需求。

法國巴黎銀行經濟學家Paul Hollingsworth說：「我們對服務業通膨的下降有信心，但是確實會有最後一哩路的問題」。