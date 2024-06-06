又傳墜樓命案！今（6）日下午1時許，1名年約30歲的女子，不明原因從台北市中正區市民大道上的光華商場墜落，大批警消獲報趕抵，女子頭部重創、腦漿溢出，明顯死亡未送醫，目前警方已拉起封鎖線，詳細墜樓原因及死者身分尚待釐清。
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