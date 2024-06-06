康和證此次會中亦完成董事全面改選，新任7席董事為鄭大宇、張進德、李進生、楊明旺、馬佩君、鄭大成與太明開發，4席獨董為張耀仁、黃秀惠、黃素慧與蔣雅淇，分有1席及3席為女性，符合主管機關相關規定，達成董事會成員性別多元化與永續發展目標。

康和證2023年合併收益34.24億元、年增達66.48％，創歷年次高。營業利益8.07億元、歸屬母公司稅後淨利9.99億元，分較前年虧損1.02億元、1.48億元大幅轉盈，雙創歷史第三高，每股盈餘1.68元。

康和證表示，2023年集中市場及店頭市場（不含債券）總日均量與指數，均較2022年分別成長17.58％、26.8％。受惠台股彈升，使公司2023年在經紀、自營、承銷、債券等各項業務皆繳出亮眼成績，帶動獲利表現持續強彈。

康和證去年承銷業務在國內IPO主辦簽約中表現優異，簽訂崧清環保、學習王、昕力、來毅及科科生醫等主辦案，另在國內IPO協辦愛派司、走著瞧、百聿、德鴻、通用、台境企業、前端離岸風電及葳天等案，皆已完成簽約。

康和證2024年以來營運延續佳績，受惠自營交易利益增加，前4月自結合併收益16.41億元、年增達61.09％，稅前淨利6.73億元、年增達近1.19倍，稅後淨利6.57億元、年增達近1.09倍，每股盈餘1.1元。

展望2024年，康和證將更致力拓展財富管理業務，持續開拓分戶帳業務增加獲利，並透過優化數位服務及建立財富管理客群差異化服務模式，幫助客戶作出最完善的投資理財規畫，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係。

康和證認為今年景氣審慎中相對樂觀，AI投資較2000年網路時代更全面，新應用對客戶服務面與投資面均將帶來全面性變動，應有很多獨角獸出現，為樂觀的關鍵因素。此外，電動車、低軌衛星、AI伺服器、大數據等過去關注焦點，預期結合AI後會創造出許多新契機。