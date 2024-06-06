0403花蓮大地震重創地方觀光產業，北區旅宿業首當其衝，陸續暫時停業或歇業，儘管中央、地方推出住宿補助仍未見情況好轉，端午連假全縣平均住房率僅剩1成2，且觀光寒冬持續吹向中南區，鳳林的丘丘．森旅跟瑞穗富源的蝴蝶谷度假村本月初也相繼宣布在7月及8月暫時停業。

花蓮強震造成花蓮北區災情慘重，迄今已有多數旅宿業者宣布暫時停業或歇業，包括太魯閣晶英酒店、藍天麗池大飯店、麗翔酒店酒店及翰品酒店等，也有業者和員工協議縮短工時，將損失降到最低。

縣府跟中央分別在5月、6月推出振興方案，但整體住房率似乎沒有起色，6月住宿率不到1成，端午連假也只有1成2，甚至暑假旺季的7月也只剩2成，這波觀光黑暗期也逐漸擴及到中南區。

位在鳳林鎮的丘丘．森旅，前年底開幕，透過小木屋、溫泉等設施，療癒遊客身心靈，廣獲好評，怎料業者1日突在官網公告表示，受到地震衝擊，將在7月1日起暫時停業，會在6月30日前完成既有訂單，住房也會持續服務，至於7月1日後的訂房，將盡快協助客人取消訂單並退款。

繼丘丘．森旅宣布暫時停業後，瑞穗鄉富源蝴蝶谷度假村昨也公告8月1日起暫停住宿、餐廳及溫泉服務到12月31日，不過，富源國家森林遊樂區仍正常開園。

0403花蓮大地震重創地方觀光產業，北區旅宿業首當其衝，陸續暫時停業或歇業，不過卻有其他業者反其道而行，改祭出優惠方案刺激住房率。（福容大飯店花蓮店提供／羅亦晽花蓮傳真）

不過有業者反其道而行，改以祭出優惠方案刺激住房率，包括位於花蓮火車站前、承億文旅旗下的「花蓮山知道」飯店，及福容大飯店花蓮店，詳情可上飯店官網查詢。