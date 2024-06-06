一架F-35B測試機在新墨西哥墜毀

由於 F-35 關鍵升級的延誤和成本超支，美國官員日益強調，需要解決業界的頭號問題，那就是：有限而老化的測試基礎設施，相關問題可能會延誤或危及戰機未來升級。

《突發防務》（Breaking Defense）網5日報導，由於1架全新F-35測試機上周墜毀，這款隱形戰機的測試問題可能會變本加厲。美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）說，任何軍機墜毀都極度令人關切，「雖然我們知道，擴大F-35的測試力是它根本轉型的第一步，但這起事件加劇了原本就迫切的需求」。

截至去年11 月為止，全球機隊只靠43架測試機。但F-35聯合專案辦公室（F-35 JPO）發言人戈梅爾（Russell Goemaere）本周拒絕評論，測試機隊規模是否有最新變化。但縱使相關數據略增，卻仍然只佔1000多架隱形戰機的一小部分。而這些測試機又分兩種，一種是開發測試（developmental test，DT）機，而另一種則是作戰測試（operational test，OT）機。

而開發測試機又分兩種，戈梅爾說，一種是飛行科學機，機上獨特的儀器可以進行專門的重點測試活動，如測量因貯存、推進或飛行控制變化，而對飛行器造成的結構和空氣動力負載。而F-35聯合專案辦公室目前有4架飛行科學飛機，另外16架開發測試機則用以測試任務系統。

What a crashed jet means for an F-35 program already thin on test planes https://t.co/694nwWbqtE — Breaking Defense (@BreakingDefense) June 5, 2024

戈梅爾說，上周墜毀的F-35B當時正在飛往加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）途中，原本計劃加入開發測試機隊，以支援任務系統測試。而它墜毀前，才從洛克希德馬丁（Lockheed Martin）德州沃斯堡（Fort Worth）的生產線下來沒多久，並於去年 9月經政府驗收。

至於其餘23架作戰測試機則由軍方管理，戈梅爾說，它們「支援在作戰環境下測試適用性和效能」。F-35專案和多數大型採購案一樣，高度依賴實驗室來開發如升級等功能。等實驗室開發完成後，它們就會應用在現實世界的測試平台，如5月28日墜毀的F-35B測試機上。