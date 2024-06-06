傅崐萁不滿政院提覆議 連嗆3次：覆議不成功卓榮泰要下台嗎？@ChinaTimes

6日行政院會針對國會三讀通過的國會改革修法《立法院職權行使法》、《中華民國刑法》提出覆議，立院國民黨團總召傅崐萁6日連問行政院長卓榮泰三次，「如果覆議不成功，卓榮泰要負政治責任下台嗎」。傅崐萁直言，實在不了解卓榮泰，這是立法院職權行使法，跟行政院有什麼直接利害關係？

傅崐萁今受訪表示，昨天立法院才把國會改革五法正式送到行政院，很遺憾短短不到24小時，卓榮泰就在行政院會臨時插播，要提覆議案，也依照劇本演出立刻通過，對立法院馬上提出覆議案。傅崐萁說，所有立法院審查的過程，民進黨粗暴用暴力，9波攻擊，不用民主方式面對民主課題，院會還是依照所有程序一一完成，公開透明，大家隨時可以上網去看，這都是公開錄影程序完備，不了解卓榮泰，這是立法院職權行使法，跟行政院有什麼直接利害關係？

傅崐萁強調，立法院依法行使職權，難得卓榮泰希望行政院官員到立法院要虛偽不實的表達？要持續貪贓腐敗？要持續讓國會沒有陽光嗎？就連民進黨前輩、前台南縣長蘇煥智，他說國會改革都是民進黨一貫主張，讓國會有權，政府廉能，希望賴清德總統不要反改革。

傅崐萁說，民進黨前輩先前先烈，希望台灣民主深化蛻變，但是到了今天民進黨當家之後，一切腐敗貪汙，雙少數總統還要隻手遮天，對抗全民，立法院就是代表全國國民民意，卓榮泰是台灣行政院長，不是賴清德辦公室主任，不能再用幕僚心態，提出完全無厘頭的覆議案。

傅崐萁喊話，請卓榮泰三思，15天內要處理，如果覆議案沒成功，卓榮泰要負政治責任下台嗎？請講清楚說明白，這不是兒戲，這是國會國家民意最高殿堂，動輒要把民主改革法案提覆議，如果覆議不成功，卓榮泰要負政治責任下台嗎？「勇敢地告訴國人，你願意負政治責任嗎？」

至於國民黨團是否有信心在延會結束前，處理完覆議案，並讓總統頒布實施？傅崐萁說，從文到之日起15天內處理完成，國民黨一定會承載全國國人民意，向全世界民主國家看齊，一個非常成熟的國會聽證調查，很多國家都施行多年，難道我們不如日本更不如韓國嗎？日本能台灣不能？我們是真的民主國家嗎？還是民選皇帝制已經正式誕生，朕即天下，動輒要罷免，國會關門大吉，以後正式成為總統府立法科，民意不可踐踏。