自2011年首次開行至今，中歐班列不斷跑出「加速度」，鋪就出一條布滿商機的國際鐵路聯運「黃金通道」。據大陸《經濟日報》報導，中歐班列近日迎來新的里程碑，累計開行突破9萬列。自2011年首次開行至今，發送貨物超870萬標箱、貨值超3800億美元，通達歐洲25個國家223個城市，鋪就出一條布滿商機的國際鐵路聯運「黃金通道」。

「一帶一路」合作走深走實，中國與世界經貿往來愈發緊密，是中歐班列不斷跑出「加速度」的根本動力。10餘年來，中國積極推動「一帶一路」合作，不斷擴大對外開放，激活了龐大的國際貿易需求，中歐貿易也實現穩步增長。大量優質的中國產品通過中歐班列到達歐洲，豐富了歐洲消費者的選擇，提升了當地民眾的生活質量，也為歐洲產品進入中國市場開闢了貿易新通道。中歐班列所到之處，還有力帶動了各國物流、商貿中心、產業園區發展，為當地民眾創造了大量就業機會。

中歐班列不斷跑出「加速度」，也因其具有快速高效、價格優惠、穩定性高等獨特優勢。中歐班列運輸時間約為海運的三分之一，運輸成本僅為空運的八分之一到六分之一，以高性價比成為許多貿易商優先選擇的貨物運輸方式。新冠疫情暴發後，全球航空、公路、海運等運輸方式受到全面衝擊，中歐班列為保障中歐及沿線國家物流暢通和物資供應穩定發揮了重要作用，成為國際供應鏈的重要支撐，讓國際社會進一步認識到其獨特優勢。

中歐班列不斷跑出「加速度」，還因其運行品質不斷提升受到各方廣泛認可。10餘年來，中歐班列創新運輸組織模式，緊密對接市場需求，實行靈活運價策略，大力開行定制化班列，為客戶提供高品質的國際物流服務。此外，中歐班列積極推廣鐵路快速通關業務模式，通關效率和便利化水平明顯提升。中歐班列客服中心為全球客戶提供聯運單證處理、貨物追蹤、專業客服等基本服務，以及代理報關、綜合物流、全程保險等特色增值服務，滿足客戶各類需求。

連點成線、織線成網，奔流不息、晝夜星馳的中歐班列運載著各類商品，創造了發展機遇。隨著「一帶一路」合作持續推進，中國與世界的聯繫將更加緊密，貿易需求將不斷擴大，中歐班列也將越跑越快，在全球物流體系中扮演著更加重要的角色。