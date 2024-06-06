國民黨將於明年（2025）5月進行國民黨主席改選，台中市長盧秀燕被點名是人選之一，且外界也認為盧秀燕有望代表國民黨參選2028總統大選。對媒體追問，盧秀燕今（6日）仍以「上班時間不談政治問題」回應。
盧秀燕6日到北市出席五星縣市長頒獎典禮，對媒體追問她是否會與立法院長韓國瑜及立法院副院長江啟臣結盟力拚黨魁？她表示，自己擔任台中市長5年半以來，謹守分際，上班的時間只談市政、不談黨務、不談選舉，也不會談政治。
國民黨將於明年（2025）5月進行國民黨主席改選，台中市長盧秀燕被點名是人選之一，且外界也認為盧秀燕有望代表國民黨參選2028總統大選。對媒體追問，盧秀燕今（6日）仍以「上班時間不談政治問題」回應。
盧秀燕6日到北市出席五星縣市長頒獎典禮，對媒體追問她是否會與立法院長韓國瑜及立法院副院長江啟臣結盟力拚黨魁？她表示，自己擔任台中市長5年半以來，謹守分際，上班的時間只談市政、不談黨務、不談選舉，也不會談政治。
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