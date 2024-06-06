上銀6日公布，自結5月合併營收為20.60億元，月增1.98％、年減6.99％；前五月合併營收95.87億元，年減5.08％。
上銀表示，上銀今年4、5月接單及出貨量持續緩步上升，訂單主要來自半導體、自動化、航太，以及基礎建設所需大型設備。目前線性滑軌在手訂單能見度平均2.5個月，滾珠螺桿在手訂單能見度平均3個月，部分滾珠螺桿交期超過3個月。客戶為控制庫存，不會接受太長交期，上銀將交期控制在3個月以內，為了消化部分訂單，6月持續加班。
上銀科技接單逐漸回溫，6日公布5月合併營收呈現月增、年減，創同期第六高；前五月合併營收近96億元，改寫同期第五高。上銀預期，今年營運可望逐季好轉。
上銀6日公布，自結5月合併營收為20.60億元，月增1.98％、年減6.99％；前五月合併營收95.87億元，年減5.08％。
上銀表示，上銀今年4、5月接單及出貨量持續緩步上升，訂單主要來自半導體、自動化、航太，以及基礎建設所需大型設備。目前線性滑軌在手訂單能見度平均2.5個月，滾珠螺桿在手訂單能見度平均3個月，部分滾珠螺桿交期超過3個月。客戶為控制庫存，不會接受太長交期，上銀將交期控制在3個月以內，為了消化部分訂單，6月持續加班。
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