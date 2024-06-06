端午節3天連假即將到來，為維護連續假期間交通安全順暢，台中市警局針對轄區高鐵、台鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線及熱門景點等周邊重點道路，規畫投入1499人次警員、義交388人次，加強疏導交通尖峰時段車流，民眾亦可先行下載「台中交通網」APP，掌握即時路況。

台中市警交通大隊表示，依據歷次連續假期特性，假期前一日、首日及最後一日，將以返鄉及收假返回工作崗位旅次為主，因此端午連假交通疏導規畫，將以國道各交流道、國道一號銜接台74線大雅系統交流道，台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路為主。

警方表示，端午連續假期總計出勤警員1499人次、義交388人次，投入重點路口交通指揮疏導，8日至10日將加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏，及交通狀況觀測，發現交通壅塞，立即通報疏處。

交通大隊呼籲，連假期間民眾外出可多搭乘大眾運輸工具，駕車進入市區前，可先行下載「台中交通網」APP，即時掌握市區道路路況，查詢抵達目的地附近停車資訊，如遇塞車路段，務必遵守現場疏導人員指揮，確保交通安全順暢。