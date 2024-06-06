新竹市晴空匯大樓火警，造成李詠真、周立鑫2名勇消殉職，市議員劉崇顯6日質疑當天火場安全管制以及調度，他也提到，市府日前大動作開記者會，公布對晴空匯管委會開罰，但至今仍未針對建商在防火區劃、填塞未落實等部分開罰，也讓受災住戶非常不平衡。

劉崇顯6日在質詢時指出，外流的錄音檔有一段說到「我現在搜救暫停」，但有吹哨者說，內容應該是「無線電請勿佔頻」，因此他質疑，火災指揮作業相關規定裡，有沒有規定有人呼救Mayday要將頻道淨空，要來供指揮官RIT快速救援小組來跟受困者使用。

消防局長李世恭表示，的確有這樣的規定，至於幾點淨空都還在查證，但是在當天我們的二大01收到相關訊息的時候有提到「其餘人員轉到8號頻道」，且每支無線電錄的時間點要去校對，因為時間點呈現出來的會差1、2分鐘。

劉崇顯也說，根據吹哨者的說法，大隊到場以後會有指揮權轉移作業，但為何分隊下指令後，沒有交接到大隊的安全管制作業？ 因指揮權轉移作業跟下令進場的時間點有所重疊，他也詢問是幾點下令搜索8樓，指揮權何時轉移？

李世恭答詢表示，先前2人在喊Mayday，或包括媒體曝光的錄音檔，2人迷失在樓梯間前的呼救，在錄音檔裡中，外面的人完全沒有收到這資訊，當收到時指揮官已經下達清空頻道指令，至於時間點，推測2人大概是11點50分進入火場。

劉崇顯也質疑，11點50分進入火場是已全副武裝的狀態，但2人先前的任務是在現場疏散民眾，從輕裝到全副武裝一定需要時間，但局長先前在記者會上說他們急於救人，對於2位非常不厚道，更重要的是，下令他們到火場救人的指令，究竟是先鋒隊還是大隊指揮官下令？

李世恭則表示，這些都在調查資料裡，不是大隊指揮官下令，是分隊初期指揮官下令。劉崇顯則認為，指揮權轉移過程中，為何分隊下指令沒有交接到大隊的安全管制作業，這是未來希望釐清的地方。

此外，劉崇顯也指出，市府日前大動作開記者會，公布對晴空匯管委會開罰，但至今仍未針對建商在防火區劃、填塞未落實等部分開罰，讓受災住戶非常不平衡，也詢問何時對建商開罰？

市府都發處長翁義芳答詢表示，因先前建商已拿到執照，後續待事故鑑定結果出爐，交由檢調進一步釐清監造人或承造人刑事責任。