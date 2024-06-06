彰化縣大園國小獲縣府補助10萬元改造科任教室為雙語多功能教室，但教室改造經費仍有16萬元缺口，後續由大園國小家長會挹注6萬元，員林西南扶輪社捐贈10萬元，讓雙語多教室得以在4月順利改造完成，校方在今日舉行啟用典禮。

員林西南扶輪社員今日在社長周文東率領下，一同出席啟用典禮，學校藉機表達感謝之意，學生更以英語介紹學校展現學習成果，並由日前接受西南扶輪社獎助學金的8位同學，送上感謝卡與致感謝辭，隨後進行中外師英語教學觀摩，讓特地前來的社友們感受到學校善用捐款的最大效益。

大園國小校長劉緯綸表示，改造教室的主要動機來自貝里斯籍外師Neysa在會議中提出的建議，希望有一間固定的教室讓中外師協同教學更加順利，因此，積極尋找經費加以完成，感謝各方相助，讓大園的孩子在最優的師資和最棒的設備中學習。

員林西南扶輪社社長周文東表示，今年扶輪社的年度主題是「為世界創造希望」，西南社除了持續進行充滿未來希望的扶輪之子計畫外，今天到大園國小看到學校在教育上的努力，也期待這筆捐助款項能從學校出發，為教育創造更多的希望。

學校表示，大園國小雖是一所僅有六班的小學，卻在英語教學、雙語教學及國際教育上的優異表現，成功獲得彰化縣領航計畫的雙語教育、國際教育及科技教育3項揚帆認證，及教育部新任次長葉丙成推薦為全國閱讀素養典範學校。近年來與韓國、新加坡、烏克蘭、貝里斯及印度等多國學生進行交流活動，並連續3年通過部分領域雙語教學計畫，學生在本學年更在彰化縣英語朗讀比賽中獲得全縣特優。