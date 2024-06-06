南帝6日公布，5月營收近9.46億元，繼4月營收8.81億元後，持續刷新2022年10月以來的單月新高。南帝5月營收規模較去年同期大增24.89％，增速也是2021年10月以來新高，顯示行業景氣開始重振。累計今年前5個月，南帝營收超40.1億元，較去年同期成長6.02％，今年全年業績有望從去年谷底反彈。

法人表示，乳膠手套行業經歷長時間去庫存，當前成效已經顯現，業界判斷手套庫存有望在今年底或明年初消化完畢，返回產銷平衡。未來美國對中國製醫用手套加徵關稅，有望使南帝等乳膠供應商受益，預計南帝年內會積極與東南亞手套廠達成合作，避開大陸的產能競爭。

調研機構PublicInvest Research報告指出，馬來西亞三大手套廠商Top Glove Corp、Hartalega Holdings、Kossan Rubber Industries受益於客戶補充庫存，有望繳出強勁的最新季度業績，判斷整個手套產業正進入復甦階段，整體需求大幅上升，因後續盈利潛力調升上述三家公司評等，並看好後續美國2026年起對中國手套加徵關稅等事件，將讓馬國手套廠喜迎轉單效益。

南帝此前指出，NBR乳膠全球手套庫存已逐漸恢復疫情前正常水準，判斷手套廠很有可能在第二季開始提高產能使用率。後續要設法平衡銷售量，並將主要原料成本轉嫁給客戶。在產品研發上，則嘗試拓展至各種應用層面，並持續研究開發適用於半導體業用的手套乳膠、用於電動車電極材料用的乳膠。