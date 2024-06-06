穎崴表示，5月營收較上月衰退，主要由於來料延遲影響部分出貨，然而前五月累計營收18.98億元水準為歷年同期新高；在AI、HPC、5G等應用新品持續有新開案下，對全年度成長看法不變。
穎崴也指出，台北國際電腦展(Computex 2024) 進入尾聲，科技巨頭在展會中闡述的AI運算、前瞻通訊等相關產品藍圖各領風騷、百家爭鳴，包含AI PC、AI手機、AI伺服器等，從雲端AI(Cloud AI)到邊緣運算AI(Edge AI)，從CPU、GPU到NPU(Neural network Processing Unit, 神經網路處理器)，無不以AI為頭號發展重點，AI軍備競賽延續，將帶動大封裝、大功耗及先進測試市場，進而帶動高頻高速測試介面商機。
此外，為因應AI、HPC、5G等應用並占得先機，穎崴科技於新竹台元科技園區新廠辦建置「高頻實驗室」（High-speed Measurement／Simulation Lab），將配置120GH的VNA(Vector Network Analyzer)，針對上述應用達到最高規格的模擬和量測驗證。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。