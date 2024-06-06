藝人唐治平至今仍拒認領母親遺體，6日上午11時許在淡水的租屋處陽台高聲唱歌、大吼大叫，引起鄰居注意報警，警消人員到場與唐治平對話時，他情緒平穩並對答如流，但有聞到酒味，電詢新北市衛生局評估後，並未達強制就醫要件。

衛生局回應，精神狀態表現異常的民眾如有自傷或傷人疑慮時，會視現場需要評估是否強制送醫。如果不符合條件，就不會執行。

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