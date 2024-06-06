全台護理人員短缺，「護理荒」議題屢屢登上新聞版面，尤其台灣即將邁入超高齡社會，大健康產業都需才孔亟，輔英科大高齡及長期照護事業系、醫學檢驗生物技術系和物理治療系約400名學生相繼參加加袍或授證典禮，校方說，積極培育優秀人才發揮所長，盼每位學生在醫療健康產業有所貢獻。

輔英科大高齡及長期照護事業系、醫學檢驗生物技術系和物理治療系近期約400名學生相繼參加加袍或授證典禮。授證是學生在進入臨床實習前接受師長們祝福的重要儀式，象徵學生身分的即將改變，是成長的榮耀，也是責任與擔當。

高齡及長期照護事業系程紋貞主任則提到，依衛福部統計，65歲以上長者人均醫療支出為19至44歲世代的4倍，如何建立從預防、早期診斷及健康維護的精準健康產業，應是重中之重，輔英高齡長照系以培育「精準健康高齡照顧人才」為目標，授證儀式是要賦予年輕世代的使命感，讓學生利用實習培養專業能力，成為長照尖兵，未來進入職場貢獻心力。

校長林惠賢表示，目前護理師荒登上各大版面，引發國人關注，其實大健康產業都需才孔亟，校方正積極培育優秀人才發揮所長，持續與醫療機構和業界合作，確保學生能夠緊跟最新的科技和行業趨勢。我們相信，這些即將踏入職場的年輕人，將在各自的領域中發光發熱。