瑞士空軍5日在境內西部高速公路執行戰機起降演習，為1991年以來首見。（路透）

瑞士周三（5日）出現睽違33年的罕見景象。境內西部A1高速公路短暫變身為航機跑道，供瑞士空軍美製F-18戰鬥機執行起降演習。最近俄烏戰爭俄軍近期屢於烏克蘭東部與南部邊陲推進，歐洲局勢更加緊繃，瑞士主辦的和平峰會即將於15日登場。瑞士政府表示，演習目的是加強安全準備，以分散、臨時部署軍事資產的作戰概念，讓未來假想敵遠程打擊難度更大。

綜合路透社、《布魯塞爾時報》、美國《新聞周刊》5日報導，本次演習名為Alpha Uno，地點位於A1高速公路西部法語區阿旺什（Avenches）與帕耶訥（Payerne）之間的鄉間路段，演習期間A1暫時關閉，媒體出動採訪大隊現場直播。第一架F/A-18大黃蜂戰機自帕耶訥空軍基地起飛，當地時間上午10時在A1順利落地，軍方隨即檢查跑道狀況。F/A-18空機重約15噸，著陸時會產生頗大的衝擊力，石塊或中等大小的碎片可能導致戰機引擎渦輪嚴重損壞。

負責打頭陣的瑞士空軍飛行員馮卜倫（Alain von Bueren）說：「過程非常順利。」之後3架F-18陸續降落A1，下午再有另一輪戰機降落與起飛演習。瑞士廣播電視集團新聞網站瑞士資訊（swissinfo.ch）演習前報導，預計參加本次國道降落演習的F/A-18一共8架。這是1991年以來瑞士首度有戰機在瑞士的高速公路著陸，不過，如此演習在北約國家相對常見。

瑞士空軍多架F-18戰機5日在西部國道執行起降演習。（路透）

A1從西部日內瓦附近的法瑞邊境一直往東延伸到瑞士與奧地利邊境，斜向貫穿全國。A1為4線國道，比一般跑道窄，路面中央分隔雙向的安全圍欄已於演習前拆除。

瑞士政府上周表示，這次演習有其必要，因為空軍所有軍事資產集中於帕耶訥、邁林根（Meiringen）、恩曼（Emmen）3處基地，容易遭到敵人以遠程武器執行系統攻擊。芬蘭、瑞典等歐洲國家近期也已執行類似演習。

In a landmark event, the Swiss Air Force successfully conducted the "Alpha Uno" military exercise, showcasing the remarkable capabilities of the Jetbroom 10000 in preparing the A1 highway for F/A-18 fighter jets' landing.https://t.co/WO9ktdTZ7v pic.twitter.com/CnDOHAirgJ — Boschung Group (@BoschungGroup) June 6, 2024

F-18是多用途機種，最初針對美國航空母艦設計，瑞士空軍現有運作的F-18約25至30架，使用壽命已接近尾聲，計畫逐步淘汰。瑞士政府選擇美國F-35戰機取而代之，預計以60億瑞士法郎向洛克希德馬丁公司（Lockheed-Martin）購買36架，預計2027年至2030年交貨。F-35是第5代戰機之一，比法國「飆風」（Rafale）戰機更受國際青睞。這項採購案導致瑞士與法國關係一度降溫。

瑞士保持中立已約500年，但在國安問題與北約原則上保持一致，長期擁有精良軍隊，國家實行徵兵制，也有大量後備軍人。