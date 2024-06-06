搶搭AI熱，「點子王」金管會主委彭金隆6日在例行記者會上以神秘嘉賓的身份現身，他表示，端午節將至，他特別用AI聊天機器人Chat GPT 4o、融合蘇東坡風格，寫出了一首四行詩，預祝大家端午節快樂。

彭金隆表示，剛上任滿一個月，適逢端午節快到了，因自己文筆不好，特別請出「超級助理」Chat GPT 4o，要求AI人工智慧機器人要用「用蘇東坡的語氣」，寫下一首詩祝賀記者朋友們，他很開心的說，結果一秒鐘就寫出來了，「而且我覺得寫的蠻好的」。

Chat GPT 4o幫彭金隆寫出來的賀卡內容是：記者筆鋒利，世事盡洞察，端午佳節至，粽香滿心懷，願君身安康，家和萬事興，闔家共團聚、端午快樂享。

彭金隆是知名的保險學者，其專長領域除了保險外，也曾積極推動金融科技相關事務，對於金融業與科技業的合作發展能有更宏觀視野和開闊的心胸，是業界相當期待的，他的首份財委會書面報告中，金融科技發展是很重要的一環，報告中已透露，金管會將研議在現行所屬架構下增設專責單位，並適度鬆綁法規，以開創金融發展新契機。